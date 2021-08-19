Брагин: «Очень довольны игрой Свечкова и Хуснутдинова»
10:31
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал матч Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (3:2 ОТ) и отметил игру отдельных хоккеистов.
Специалист отметил игру Федора Свечкова и Марата Хуснутдинова.
«Очень хороший матч, уровня чемпионата, поэтому никто не хотел проигрывать. С хорошей борьбой, самоотдачей. Думаю, очень полезный матч для нашей команды.
Свечков и Хуснутдинов и в юниорской, и в молодежной сборных играли в спецбригадах. Они умеют играть, тем более в нашу систему. Очень довольны их игрой», — цитирует Брагина пресс-служба казанского клуба.
СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник Степан Фальковский.
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