Брагин: «Очень довольны игрой Свечкова и Хуснутдинова»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал матч Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (3:2 ОТ) и отметил игру отдельных хоккеистов.

Специалист отметил игру Федора Свечкова и Марата Хуснутдинова.

«Очень хороший матч, уровня чемпионата, поэтому никто не хотел проигрывать. С хорошей борьбой, самоотдачей. Думаю, очень полезный матч для нашей команды.

Свечков и Хуснутдинов и в юниорской, и в молодежной сборных играли в спецбригадах. Они умеют играть, тем более в нашу систему. Очень довольны их игрой», — цитирует Брагина пресс-служба казанского клуба.

СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник Степан Фальковский.