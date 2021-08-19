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Брагин: «Очень довольны игрой Свечкова и Хуснутдинова»

10:31
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал матч Кубка чемпионов с «Ак Барсом» (3:2 ОТ) и отметил игру отдельных хоккеистов.

Специалист отметил игру Федора Свечкова и Марата Хуснутдинова.

«Очень хороший матч, уровня чемпионата, поэтому никто не хотел проигрывать. С хорошей борьбой, самоотдачей. Думаю, очень полезный матч для нашей команды.

Свечков и Хуснутдинов и в юниорской, и в молодежной сборных играли в спецбригадах. Они умеют играть, тем более в нашу систему. Очень довольны их игрой», — цитирует Брагина пресс-служба казанского клуба.

СКА в овертайме победил «Ак Барс» на Кубке чемпионов со счетом 3:2. Автором решающей шайбы стал защитник Степан Фальковский.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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