«Нефтехимик» обменял Брынцева в «Спартак»

Как сообщал «СЭ», «Нефтехимик» обменял защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Хоккейные клубы «Спартак» Москва и «Нефтехимик» Нижнекамск произвели обмен.



Новичком «Спартака» стал защитник Александр Брынцев — взамен, клуб из Нижнекамска получил денежную компенсацию. — Spartak Moscow (@spartak_hc) August 19, 2021

Брынцев является серебряным призером чемпионата мира-2015 в составе молодежной сборной России.

В сезоне-2020/21 26-летний хоккеист провел 50 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-17».