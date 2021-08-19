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«Нефтехимик» обменял Брынцева в «Спартак»

10:02
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Как сообщал «СЭ», «Нефтехимик» обменял защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Брынцев является серебряным призером чемпионата мира-2015 в составе молодежной сборной России.

В сезоне-2020/21 26-летний хоккеист провел 50 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-17».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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