«Нефтехимик» обменял Брынцева в «Спартак»
10:02
Как сообщал «СЭ», «Нефтехимик» обменял защитника Александра Брынцева в «Спартак» на денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Брынцев является серебряным призером чемпионата мира-2015 в составе молодежной сборной России.
В сезоне-2020/21 26-летний хоккеист провел 50 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-17».
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