Знарок выразил уверенность, что «Спартак» пробьется в плей-офф

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность, что красно-белые пробьются в плей-офф.

— Есть ли уверенность, что команда выйдет в плей-офф?

— Конечно, есть, — цитирует тренера сайт москвичей.

— Много моментов создавали, что с реализацией?

— Поддавливала турнирная таблица. Надо было реализовывать хотя бы половину моментов.

— Насколько довольны качеством игры?

— Качество зависит от результата. Нужно реализовывать хотя бы половину своих моментов, повторю, тогда была бы другая картина.

У «Спартака» осталось 56 очков. Команда продолжает борьбу с «Витязем» (также 56 очков), который уступил ЦСКА (1:3), за попадание в плей-офф.