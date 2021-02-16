Знарок выразил уверенность, что «Спартак» пробьется в плей-офф
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил уверенность, что красно-белые пробьются в плей-офф.
— Есть ли уверенность, что команда выйдет в плей-офф?
— Конечно, есть, — цитирует тренера сайт москвичей.
— Много моментов создавали, что с реализацией?
— Поддавливала турнирная таблица. Надо было реализовывать хотя бы половину моментов.
— Насколько довольны качеством игры?
— Качество зависит от результата. Нужно реализовывать хотя бы половину своих моментов, повторю, тогда была бы другая картина.
У «Спартака» осталось 56 очков. Команда продолжает борьбу с «Витязем» (также 56 очков), который уступил ЦСКА (1:3), за попадание в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-16-02-21/
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