Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Играть против такой команды — само по себе выдающееся событие. И сегодня нам удалось сделать то, что мы должны были сделать в нужный момент, в нужное время. Я просто счастлив.

— Прокомментируйте эпизод с отменённым голом «Ак Барса». На что вы брали видеопросмотр?

— Это просто было какое-то чувство. Нам казалось, что нашего вратаря буквально затолкали в ворота. Мы взяли просмотр, опираясь на ощущения. Очень хорошо, что они оправдались.