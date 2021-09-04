Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над «Ак Барсом»
20:30
Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Играть против такой команды — само по себе выдающееся событие. И сегодня нам удалось сделать то, что мы должны были сделать в нужный момент, в нужное время. Я просто счастлив.
— Прокомментируйте эпизод с отменённым голом «Ак Барса». На что вы брали видеопросмотр?
— Это просто было какое-то чувство. Нам казалось, что нашего вратаря буквально затолкали в ворота. Мы взяли просмотр, опираясь на ощущения. Очень хорошо, что они оправдались.
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