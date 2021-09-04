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Главный тренер «Куньлуня» прокомментировал победу над «Ак Барсом»

20:30
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Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Играть против такой команды — само по себе выдающееся событие. И сегодня нам удалось сделать то, что мы должны были сделать в нужный момент, в нужное время. Я просто счастлив.

— Прокомментируйте эпизод с отменённым голом «Ак Барса». На что вы брали видеопросмотр?

— Это просто было какое-то чувство. Нам казалось, что нашего вратаря буквально затолкали в ворота. Мы взяли просмотр, опираясь на ощущения. Очень хорошо, что они оправдались.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21021

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Иван Шитик все материалы автора

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