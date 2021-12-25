Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Борис Миронов: «Начали игру неплохо — первые два периода играли по заданию»

22:22
Теги:

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).

«Начали игру неплохо — первые два периода играли по заданию. Повели в счете, но в третьем периоде, наверное, уже подумали, что игра сделана. Где-то слегка потеряли концентрацию — соперник воспользовался, забил два гола. Да, концовка была тяжелая — сейчас ребятам объяснили, что так нельзя, надо играть все 60 минут. Каким бы не был счет, нужна полная концентрация. Готовимся к следующему матчу — сейчас каждая игра для нас важна, будем выходить и играть только на победу», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/matches/boevoy-revansh-v-sochi-3-2/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
Назарбаев назвал причину непризнания Казахстаном Крыма российским
1
Реклама