Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2).

«Начали игру неплохо — первые два периода играли по заданию. Повели в счете, но в третьем периоде, наверное, уже подумали, что игра сделана. Где-то слегка потеряли концентрацию — соперник воспользовался, забил два гола. Да, концовка была тяжелая — сейчас ребятам объяснили, что так нельзя, надо играть все 60 минут. Каким бы не был счет, нужна полная концентрация. Готовимся к следующему матчу — сейчас каждая игра для нас важна, будем выходить и играть только на победу», — приводит слова тренера сайт КХЛ.