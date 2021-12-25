Марк Барберио: «Через 2-3 игры стану лучше чувствовать лед, смогу увереннее разыгрывать шайбу»

Канадский защитник «Ак Барса» Марк Барберио рассказал о дебюте в составе казанской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4 ОТ).

— Очень приятно присоединиться к «Ак Барсу», мне нравится, как в команде относятся к игрокам, парни в раздевалке отлично приняли новичков. Жалко, что не получилось победить, было бы здорово выиграть в первом матче перед домашними трибунами. Но мы бились и взяли одно очко, будем готовиться к следующему матчу.

— Как вам в целом первый матч в КХЛ?

— Все знают, что КХЛ — сильная лига с быстрым и интенсивным хоккеем, рад выступать здесь. Я не играл 4-5 недель и понимаю, что через 2-3 игры стану лучше чувствовать лед, смогу увереннее разыгрывать шайбу. Но учитывая такой перерыв, я довольно хорошо себя ощущал в игре.

— У вас в карьере были матчи с тремя отмененными шайбами?

— Вряд ли с тремя. Но в хоккее так бывает — иногда отскоки залетают, иногда нет. Мы все делали правильно, раз шайба оказывалась в воротах, мы бросали, нагружали пятак, это приносит результат.

— Вы часто подключались к атакам сегодня, это была установка от тренеров?

— Тренеры сказали играть в свой хоккей. Когда есть возможность, я всегда подключаюсь, чтобы создать вторую волну атаки. Всегда считал себя двусторонним защитником, и иногда в игре есть шанс больше играть в атаке, сегодня было несколько таких моментов.

— У вас впереди выезд на Дальний Восток. Как готовитесь к нему?

— Не уверен, что готов пока к такому. Сразу получу настоящий российский опыт, но это даже полезно. В самолете и на выезде есть возможность познакомиться с партнерами по команде. У нас в январе долгий выезд, как раз все друг друга узнают.