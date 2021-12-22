Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился эмоциями после победы над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).

— Эмоции отличные, команда выиграла — тем более, в такой непростой ситуации, когда у нас много приболевших. Молодцы, играли с первой и до последней минуты, терпели — стоит отдать нашим ребятам должное, заслужили уважение своей игрой. Конечно, поздравляем с этой победой всех наших болельщиков и ветеранов «Спартака», посетивших сегодня ретро-матч — старались показать хороший хоккей и выиграть, мы сделали это!

— Как мотивировало команду, что это игра не рядовая — а ретро-матч, в день 75-летия «Спартака»?

— Да, понятно, что были дополнительные эмоции. Тем более, что на игре были ветераны «Спартака» — понимали, что нельзя ударить в грязь лицом, надо сыграть достойно и принести удовольствие нашей игрой. Сейчас пообщались после матча с Борисом Александровичем Майоровым — нам удалось это сделать, теперь готовимся дальше!

— Отсутствие Александра Никишина, наверняка, связано и с тем, что он сыграл все 4 матча на Кубке Первого канала — накопилась усталость у игрока?

— Думаю да, причем мы подсчитали — он сыграл даже 6 матчей за 8 дней, при учете игр с «Автомобилистом» и СКА. Да, он молодой и крепкий парень, но организм может истощаться, иммунитет снизился, и он немного приболел. Это не упрек, всякое может быть при легкой температуре — нужно отдохнуть и восстановить здоровье. Да, на него выпал очень жесткий график — смотрел все игры сборной, он отыграл уверенно. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса, у него все есть — и талант, и физические данные, и здоровье. Уверен, что он будет только прибавлять.