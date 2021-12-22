Крэйг Вудкрофт: «Начало матча получилось неуважительным по отношению к нашей команде»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:2 ОТ) и прокомментировал ситуацию до начала игры.

«Начало матча получилось неуважительным по отношению к нашей команде (вместо гимна Белоруссии был включен гимн другого государства — прим. «СЭ»). Мы разочарованы этим. Это неприемлемо. Мы сразу обратились к судьям. Наша первая реакция была такой: хотели увести команду с площадки. Думаю, дальше КХЛ с этим разберется на высоком уровне.

Считаю, то, что произошло сейчас и в предыдущем матче, показало неуважение к нашей команде и нашей организации, к КХЛ.

В любом случае мы приехали сюда играть в хоккей. Игра получилась равной. Встречались две достойные команды. Мы показали характер, учитывая такое неприемлемое начало. Нас это не выбило из колеи, сохраняли концентрацию. Не все получилось, но набрали одно очко», — цитирует тренера сайт минчан.