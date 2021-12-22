Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги выездной игры регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (2:3 Б).

— Конечно, я расстроен, что не взяли сегодня два очка. Ключевое: сегодня мы, владея шайбой, не слишком хорошо проходили через оборону «Спартака». Было достаточно попыток в большинстве, одну шайбу забросили. Отличная была возможность в овертайме. Отмечу действия бригад меньшинства и важную шайбу Амирова.

— Почему выпустили Амирова на буллитах?

— Забросил шайбу в матче, решили попробовать его поставить. Почему нет?

— Мне кажется, команда тяжело смотрелась в двух последних играх...

— Это была часть плана — немного игру замедлить. Похожие получились матчи: соперник шайбу отдает, старается на своей линии встречать. Мы знали, как действовать. Игра так и шла — не быстро.

— Ошибки в обороне у легионеров...

— Эту проблему нам надо решить. В целом сегодня команда ментально не перерабатывала соперника. Нам не хватало несколько метров перед воротами дойти.

— Без Плэтта четвертое звено активно играло.

— Была ротация наших нападающих. Удовлетворен игрой четвертого звена.

— Вы знали, что у Амирова в этом году проблемы с буллитами?

— Считаю, что он один из наших лучших нападающих, который может забить в буллитной серии.

— Считаете ли, что вы как тренер сегодня проиграли, выпустив Амирова на решающий бросок?

— То, что Амиров не забил, — полностью моя вина.