Борис Миронов: «Как говорится, после драки кулаками не машут»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (3:4 ОТ).

— Игра была хорошая, соперник доставлял нам много проблем с первых минут поэтому игра у нас с самого начала не заладилась. Ребята не ожидали, что «Динамо» Минск так активно начнет. Потом начали выравнивать игру, но по ходу матча пришлось делать перестановки. Так сложилось, что проиграли в овертайме. Обидно, конечно, как никогда. Но игра уже в истории, надо делать выводы и готовиться к следующему матчу.

Три последних игры заканчиваются за пределами основного времени. Игра так складывается, иногда такое бывает. Не знаю, может быть, просто не так много лезем на пятак. Мало бросаем, нацеленность пропала у ребят. Будем разговаривать, разбирать игру завтра, все ошибки.

Чебыкин вписался в состав нормально, у нас дружный коллектив. А то, что он забил, это еще больше стимулирует, чтобы он играл еще лучше. Мы, тренерский штаб, думаем, что он использует не весь свой запас, он может еще лучше. Будем надеяться, что он будет прибавлять с каждой игрой.

Все, что угодно, можно сказать после игры. Как говорится, после драки кулаками не машут. Знаете, молодые игроки более агрессивные, более азартные, хотят доказать, что должны находиться в первой команде. Иногда это создает больше проблем, чем ветеранские команды. Понятно, что настрой должен быть на каждую игру, ну, что-то не получалось, может быть, где-то недонастроились до конца. Сравняли, но до победы игру не довели.

Замена вратаря? Во-первых, команду встряхнуть. Ну и, знаете, когда вратарь много пропускает, это может быть им самим воспринято психологически неправильно. Команду, видите, встряхнуть получилось, до победы надо было приложить еще больше усилий.

Мы наблюдаем, видим все со стороны. После игры было короткое собрание, где мы донесли, что расслабляться нельзя, не важно, против кого ты играешь: первого места или последнего. Поэтому надо выполнять план на игру и выкладываться в каждой смене, — сказал тренер.

(Надежда Тонконог)