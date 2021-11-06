Квартальнов прокомментировал пропущенный гол после удаления капитана Даниса Зарипова

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (5:4).

«Хорошая, интересная игра, но такие два гола в меньшинстве пропустили, что приходится задумываться о не самом приятном. Передачи проходили по зоне, которые не должны проходить. Иногда нас разрывали в моментах игры сыграть четыре на пять, сегодня меньшинство у нас не пошло.

Виноват ли в этом Данис Зарипов? От удалений никто не застрахован, мы два гола в меньшинстве пропустили — это печально. Нужно аккуратнее играть, фол в атаке — это не здорово, тем более игра высоко поднятой клюшкой — это неправильное действие. Не думаю, что он хотел это сделать, но иногда такие моменты случаются.

Проигрывали за шесть минут, но нашелся, на наше счастье, Джордан, который здорово помог команде. Понятно, что Уил не будет так каждый матч забивать, но мы для этого его и брали, чтобы он помогал нам и забивал в нужные минуты. И партнеры здорово помогли ему. Вся линия атаки играла здорово сегодня. Конечно же для зрителей шикарный матч, когда дома побеждаешь это всегда здорово. Мы довольны тем, что забили пять голов, но надо не забывать, что пропустили четыре. Столько голов не хотелось бы пропускать. Здесь надо бы поработать», — сказал Квартальнов.

Отметим, что за шесть минут до конца игры «Автомобилист» вел в счете. В составе «Ак Барса» четыре гола забил форвард Джордан Уил.