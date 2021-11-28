Борис Миронов: «Как говорит молодежь, всем «респект и уважуха»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:1).

— Поздравляю с победой всех наших болельщиков! Сегодня была хорошая командная игра — забили быстрые голы, потом играли по заданию. Хорошо играли все 60 минут — надо цепляться за каждую игру и готовиться дальше, к следующему матчу. Ребята — молодцы! Как говорит молодежь, всем «респект и уважуха»! — приводит слова тренера, сайт красно-белых.

— Что с Йори Лехтеря — почему он пропустил игру?

— Йори почувствовал себя неважно — думаю, что это на два-три дня. Надеемся, что на игру с «Локомотивом» он будет готов.

— Вернется ли в состав Пономарев? Он играл в прошлом матче с «Куньлунем», а сегодня игру пропустил.

— Сначала надо «переварить» эту игру. Уже завтра будем готовиться и решать с тренерским штабом, какие звенья будут на следующую игру. Может, и каких-либо новых игроков привлечем в состав. Все будет решаться завтра — поэтому, сейчас ничего не могу комментировать.

— Дебют Злодеева связан с игрой против его бывшего клуба, «Динамо»?

— Скорее всего, да — и Чебыкин, и Шипов старались что-либо доказать бывшему клубу. Наша задача — выходить и выигрывать.

— Показалось, что в первых играх Джейк Виртанен смотрелся ярче.

— Виртанен приехал к нам без «предсезонки». Возможно, в первых матчах мы его перегрузили — организм не был готов, спад после первых нагрузок. Он тренируется, старается — общаемся с ним и, конечно, ожидаем большего. Знаем, что он может играть лучше — но не все так просто, работаем.