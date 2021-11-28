Минское «Динамо» победило «Трактор» и прервало серию поражений
19:33
Минское «Динамо» победило «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Мичане выиграли со счетом 2:1.
«Динамо» прервало серию поражений и набрало 38 очков. Команда остается на восьмом месте в таблице Запада.
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«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Пышкайло — 2 (Демков), 9:51 — 1:0. Коробов — 2 (Демков, Бек), 35:36 — 2:0. Пулккинен — 17 (бол., Бэйлен, Ткачев), 47:47 — 2:1.
Вратари: Рыбар — Гарипов (58:09).
Штраф: 16 — 12.
Броски: 25 (9+11+5) — 30 (8+6+16).
Судьи: Гофман, Морозов.
28 ноября. Минск. «Минск-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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