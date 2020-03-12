Болельщики «Спартака» встретили команду с баннером перед шестым матчем с «Динамо»

Перед началом шестого матча четвертьфинала Западной конференции «Спартак» — «Динамо» болельщики красно-белых встретили команду на входе на арену баннером и аплодисментами.

Встреча в Парке Легенд пройдет без зрителей по решению КХЛ, которая исполняет указ мэра Москвы об ограничении аудитории при проведении массовых мероприятий из-за коронавируса.

«Спартак» и «Динамо» сыграют без зрителей. Хоккейный сезон под угрозой и в России?