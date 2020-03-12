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Болельщики «Спартака» встретили команду с баннером перед шестым матчем с «Динамо»

17:20
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Перед началом шестого матча четвертьфинала Западной конференции «Спартак» — «Динамо» болельщики красно-белых встретили команду на входе на арену баннером и аплодисментами.

Встреча в Парке Легенд пройдет без зрителей по решению КХЛ, которая исполняет указ мэра Москвы об ограничении аудитории при проведении массовых мероприятий из-за коронавируса.

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