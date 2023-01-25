Болельщики «Салавата Юлаева» разместили баннер с героиней фильма «Убить Билла»
Болельщики «Салавата Юлаева» продемонстрировали перформанс перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
На красочном баннере изображена героиня фильма «Убить Билла». Болельщики уфимского клуба сделали отсылку к фильму и созвучности сокращения фамилии главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова — Билл.
18 января фанаты «Ак Барса» вывесили баннер, на котором изобразили Билялетдинова в образе Терминатора с подписью: I'm Bill back. Тем самым, болельщики переиграли знаменитую фразу киногероя: I'll be back.
Прошлая встреча команд завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1.
«Ак Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 54 матча.
«Салават» располагается на 6-й строчке с 64 баллами за 54 встречи.
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|53
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|32
|53
|11
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|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|- : -
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|16:30
|
Барыс – Северсталь
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|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|- : -
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
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Нефтехимик – Амур
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