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Сегодня, 17:26

Болельщики «Салавата Юлаева» разместили баннер с героиней фильма «Убить Билла»

Виталий Косик
Корреспондент
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Баннер болельщиков «Салавата Юлаева».
Фото Telegram

Болельщики «Салавата Юлаева» продемонстрировали перформанс перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

На красочном баннере изображена героиня фильма «Убить Билла». Болельщики уфимского клуба сделали отсылку к фильму и созвучности сокращения фамилии главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова — Билл.

18 января фанаты «Ак Барса» вывесили баннер, на котором изобразили Билялетдинова в образе Терминатора с подписью: I'm Bill back. Тем самым, болельщики переиграли знаменитую фразу киногероя: I'll be back.

Прошлая встреча команд завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1.

«Ак Барс» занимает 3-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 69 очков за 54 матча.

«Салават» располагается на 6-й строчке с 64 баллами за 54 встречи.

Источник: https://t.me/tebevukhokriknut/4466
ХК Ак Барс
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9 Северсталь 54 21 33 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
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2 Металлург 54 30 24 68
3 Автомобилист 53 30 23 68
4 Ак Барс 54 30 24 68
5 Авангард 53 31 22 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
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8 Амур 53 24 29 54
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10 Барыс 56 24 32 53
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