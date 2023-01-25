Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Стимулируем отъезд Мухамадуллина в НХЛ»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не будет препятствовать отъезду защитника Шакира Мухамадуллина в «Нью-Джерси».

— Если говорить о легионерах, то что с Александром Хмелевским?

— Мы разговариваем с ним, он не против остаться в Уфе, сейчас ведем переговоры. Чтобы не создавалось впечатление, что отсутствие контрактов — это отсутствие работы, скажу, что работа ведется. Мы хотим, чтобы все это было лаконично, постепенно, чтобы это был естественный ход событий.

— Я пытался сейчас уговорить Шакира Мухамадуллина остаться, но не получилось. Может быть, у вас получится?

— Нет, мы скорее стимулируем его отъезд, потому что считаем, что это необходимый этап развития, понимаем, что, может быть, где-то он не до конца еще готов, но мы переложим эту задачу на «Нью-Джерси».

Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 20-м номером. Зимой 2021 года хоккеист подписал с американским клубом контракт новичка и продолжил выступать за уфимцев на правах аренды. В сезоне-2022/23 он играл за фарм-клуб «Дэвилз» в АХЛ, летом 2022 года форвард вернулся в российский клуб на правах аренды.