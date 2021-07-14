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Крикунов опроверг миф о том, что у Дацюка ноги разной длины

14 июля 2021, 22:59
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Дацюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что у нападающего Павла Дацюка ноги разной длины.

 
Павел Дацюк.«Инвалид какой-то! Даже ходить не может». Говорят, что у Дацюка ноги разной длины, — но это не помешало ему стать суперзвездой

«У Паши все нормально с ногами, — сказал Крикунов «СЭ». — Они одинаковые. А какие-то анатомические особенности есть у каждого человека. Если бы у него были проблемы, то вряд ли бы он играл до такого возраста. Хромота? Это просто специфика. Паша немного переваливается при ходьбе. Возможно, генетический момент. Я видел достаточно молодых ребят, которые передвигаются так же. На катании Дацюка все это никак не сказывается».

Также Крикунов объяснил, почему Дацюк при начале катания часто отталкивается одной ногой по два раза.

«Павел не делает это постоянно. Отталкивается как левой, так и правой ногой. Он очень координированный. У него потрясающее чувство дистанции, поэтому его так трудно остановить. Павел очень хорошо меняет направление, а в это время еще и эффективно работает руками. Талантливый игрок», — сказал Крикунов.

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Андрей Жданюк все материалы автора

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