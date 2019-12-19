Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал победу над СКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром Арене».

— Первые три таких матча вы пропустили. С четвертого раза сыграли. Как ощущения?

— Желаю всем сыграть такой матч. Очень классно. Только что с ребятами обсуждали. Первый раз сыграл и очень завидую футболистам, которые каждый матч проводят на таком стадионе при такой публике. Много людей на трибунах добавляют эмоций. Я переживал за качество льда, но оно было хорошим. Только во втором и третьем периодах стало похуже.

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками, что не получилось показать зрелищную игру. Сегодня все решали нюансы, много было незаметной борьбы. В принципе игра шла до ошибки. Каждый метр был важен. (Игорь Еронко)