Боб Хартли: "У "Авангарда" на льду было игроков пять, остальные – будто невидимы"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал поражение от "Амура"​ (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает Youtube-канал хабаровской команды.

– Поздравляем "Амур" с победой. Мы предупреждали нашу команду об опасности подобных матчей. Но, к сожалению, сегодня на льду у нас было, наверное, игроков пять, остальные – будто невидимы. Это абсолютно неприемлемо для нас. Потому что, учитывая ситуацию в турнирной таблице когда мы ведем борьбу за первое место в дивизионе, мы абсолютно не должны так играть, как делали это сегодня.

Мы сделали усилие над собой, в концовке удалось проявить себя. Но игра идет 60 минут, мы все 60 минут не играли. "Амур" сегодня нас переиграл, переработал, и они были лучшей командой, чем мы сегодня, – сказал Хартли в интервью клубной пресс-службе "Амура".