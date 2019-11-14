Боб Хартли: «Отправили Судницина на обследование, пока это выглядит не очень хорошо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:1).

— Хорошая командная победа, — цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда». — Мы хорошо начали, забили первые два гола, и это вселило в нас уверенность, как это обычно бывает на выезде. Затем голы «5 на 3» и «5 на 4», два гола в большинстве: это позволило нам контролировать игру, и очень важно было, что мы провели сильный матч на протяжении всех 60 минут. В первом периоде играли здорово в равных составах, затем во втором «5 на 4», и в третьем очень хорошо контролировали матч и пресекали все попытки соперника нам забить. Хорошая выездная победа.

Мы отправили Александра Судницина на обследование в больницу, к сожалению, пока это выглядит не очень хорошо.

— Был ли какой-то особый разговор с командой после матча с «Ак Барсом»?

— Нет, разговора особого не было, потому что в сезоне 62 игры и невозможно зацикливаться на каждой. Равно как после сегодняшнего матча мы быстро забудем о результате, так и после Казани нужно было максимально быстро забыть о нем и готовиться к следующему матчу. Конечно же, хочется побеждать в каждой игре, это понятно. Опять же, сезон очень длинный, и невозможно постоянно сосредотачиваться на сегодняшнем дне, нужно постоянно идти вперед.

Судницина на первой минуте матча сбили в площади ворот. Место в воротах занял Игорь Бобков.

В нынешнем сезоне Судницин провел 8 матчей КХЛ, в которых пропустил 17 шайб.