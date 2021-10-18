«Авангард» вырвал победу в матче с «Сочи»

«Авангард» выиграл у «Сочи» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделал Наиль Якупов, который забросил решающую шайбу в этом матче.

«Авангард» набрал 22 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Сочи» 12 очков и 12-я позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 4:5 (1:2, 0:1, 3:2)

Голы: Грицюк — 3 (бол., Якупов, Каски), 1:19 — 0:1. Дергачев — 2 (бол.), 10:31 — 0:2. Николаев — 4 (Петьков, Седов), 11:55 — 1:2. Каски — 4 (Якупов, Грицюк), 27:40 — 1:3. Якупов — 5 (Каски, Найт), 40:51 — 1:4. Баканов — 2 (Петьков, Колготин), 45:38 — 2:4. Глотов — 3 (Бабенко), 46:34 — 3:4. Баканов — 3 (Жабреев, Александров), 54:25 — 4:4. Якупов — 6 (Шарипзянов, Прохоркин), 58:58 — 4:5.

Вратари: Хелльберг — Демченко.

Штраф: 30 — 34.

Броски: 18 (3+6+9) — 36 (14+14+8).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

18 октября. Сочи. ДС Большой.