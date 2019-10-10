Боб Хартли: «Лазарет у нас сейчас просто битком»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с «Амуром» (1:0) рассказал, как влияют на игру команды многочисленные травмы.

— Командную работу сегодня продемонстрировали оба противника, — цитирует тренера официальный сайт омичей. — Я редко такое говорю за свою тренерскую карьеру, но считаю, что оба вратаря с обеих сторон были просто потрясающими. Если взглянуть на первый период, у нас были ненужные удаления, но Бобков нас подтащил, и наша спецбригада по нейтрализации меньшинства тоже здорово сработала. Во втором периоде мы могли уже забивать, но вратарь противника также здорово действовал, и полевые игроки, в том числе. В третьем они уже давили, набрали темп, и Бобков, я считаю, был просто лучшим игроком в третьем отрезке.

Я смотрел игру, которую «Амур» провел против «Сочи» и на протяжении нескольких дней предупреждал своих игроков, что они должны быть абсолютно готовы. Считаю, что так оно и было: все были готовы на 100 процентов. Нечасто игры заканчиваются со счетом 1:0, и, думаю, что матч получился очень интересным, по крайней мере со скамейки. Но думаю, что у фанатов и болельщиков сложилось такое же впечатление. Очень большую работу проделали вратари и все полевые игроки, поэтому сегодня нам удалось забросить этот очень важный гол в большинстве, который принес победу.



— Насколько осложняют подготовку вашей команды многочисленные травмы, большинство из которых — на длительный срок? И Чудинов, и Емелин, и Зернов, и Манукян лечится, и Фрэнсон продолжает восстанавливаться. Насколько тяжело вам играть без стольких игроков в составе?

— Действительно, лазарет у нас сейчас просто битком. Пару раз бывало такое в моей тренерской карьере. Я думаю, что это определенный вызов для клуба, безусловно, но это и новые возможности для других игроков сделать шаг вперед и проявить себя. Они получают большую ответственность, действуют в меньшинстве и большинстве, получают больше игрового времени.

Конечно же, все ребята — это большие потери для нас, и, как вы отметили, это травмы на длительное время. Но выбора у нас нет, и я давно усвоил для себя одно: побеждают не те игроки, которые травмированы, а только те, которые выходят на лед. И я доволен тем, что я вижу, потому что все ребята борются и отдают себя просто на все 100 процентов.

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