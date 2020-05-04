Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о перспективах российского форварда Кирилла Капризова в НХЛ.

— Капризов — невероятный двусторонний хоккеист, — приводит The Athletic слова Хартли. — У него есть потенциал, чтобы стать настоящим универсалом. Это не игрок типа Овечкина или Ковальчука, у которых есть одно главное качество — бросок, про который все знают. Капризов не будет тащить шайбу из одного конца площадки в другой, он не Буре, Овечкин или Ковальчук. Он играет в гораздо более универсальном стиле. Он обладает необходимой для НХЛ скоростью, в некоторых аспектах выглядит просто великолепно. Капризов создаст собственный стиль, что-то вроде того, что делал в «Торонто» Илья Михеев. Он просто правильно играет в хоккей.

Правами в НХЛ на Капризова обладает «Миннесота», в сезоне-2019/20 Капризов набрал в КХЛ 66 (35+31) очков в 61 матче.