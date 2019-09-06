Боб Хартли: «Череповчане преподали «Авангарду» урок»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Северстали» (1:5). По его словам, результат справедлив.

— «Северсталь» полностью заслужила победу. Худшее, что с нами произошло — гол на первой минуте, — сказал Хартли. — Парни подумали, что будет легко. А я их предупреждал, что будет очень сложно. Потому что «Северсталь» очень работящая команда. Череповчане преподали нам урок. В том, как пользоваться вторыми шансами. В том, как контролировать шайбу. Мы ее почти не касались со второго периода. И, возможно, это лучший урок для нас. Мы не выразили должного уважения к «Северстали». А когда нет должного уважения к сопернику — хоккейные боги тебя карают. (Игорь Еронко)