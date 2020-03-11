Боб Хартли: «Авангард» проиграл не сегодня, а во втором и третьем матчах»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина-2020. Уфимцы победили в шести матчах.

— Поздравляем «Салават Юлаев» с победой в матче и серии, — цитирует специалиста «ГорОбзор». — Желаем им удачи в дальнейшем. Мы провели хорошее начало первого периода. Возможно, играли даже лучше, чем в четвёртом матче, когда одержали уверенную победу. Но мы просто не смогли забить. В плей-офф очень важно использовать свои шансы и доводить дело до голов. Несмотря на то, что мы играли хорошо, мы ушли на перерыв по счете 0:2. Нужно отдать должное нашим игрокам, они не сдались и боролись до конца. Хорошая игра Метсолы и соперника в обороне не позволила нам реализовать свои шансы.

По сути мы проиграли в во втором и третьем матчах, не сегодня. В этой игре «Салавату» лучше удалось реализовать свои шансы. Что мы можем сказать, когда Маннинен так хорошо попал слету и забросил шайбу. Или, когда шайба отскочила от борта и попала на клюшку Хартикайнену, который стоял перед пустыми воротами. Такие маленькие аспекты решили исход матча.

После поражения очень легко в чем-то обвинять игроков. Нужно сказать, что «Салават» заслужил эту победу.