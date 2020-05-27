Бирюков признался, что ему было не по себе после перехода в «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал о своих чувствах после перехода. Он признался, что ему было немного не по себе.

«Буду играть под своим 48-м номером, так что мне повезло, что он свободен, — цитирует Бирюкова официальный сайт «Салавата». — С кем буду играть в паре? Если честно, не думал об этом. Тренерскому штабу будет виднее, в какой паре мне будет лучше играть. Думаю, на предсезонных матчах это будет вырисовываться и станет понятно, кто в какой паре будет выступать.

После подписания контракта было немного необычно, испытывал неоднозначные чувства, потому что всю карьеру играл за одну команду, и было немного не по себе. Но это ощущение быстро прошло, и сейчас все нормально, у меня все мысли о «Салавате Юлаеве». Настрой боевой. Это новый этап жизни и очень интересно для меня посмотреть на то, как играть в другой команде. Это новая ступень в карьере, на которую мне интересно встать".

34-летний хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» с 2005 по 2020 год. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Гагарина.