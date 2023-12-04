Билялов, Яруллин, Атанасов и Михалев признаны лучшими игроками недели КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.
Лучшим вратарем в шестой раз в карьере признан Тимур Билялов из «Ак Барса». Он одержал три победы в трех матчах, две из которых на ноль.
Лучшим защитником в третий раз в карьере признан игрок «Трактора» Альберт Яруллин, который набрал 2 (2+0) очка в трех матчах недели.
Лучшим форвардом впервые в карьере признан Василий Атанасов из «Торпедо». В его активе 4 (3+1) очка в трех матчах недели. В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы.
Лучшим новичком впервые в карьере стал Владимир Михалев («Сибирь»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели.
Лидером Восточной конференции является «Металлург», у которого 55 очков после 39 матчей. На «Западе» таблицу возглавляет «Динамо» — в активе которого 53 очка и 38 игр.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|25
|14
|55
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|38
|23
|15
|48
|4
|Лада
|39
|20
|19
|48
|5
|Сал. Юлаев
|37
|23
|14
|47
|6
|Трактор
|38
|20
|18
|44
|7
|Автомобилист
|39
|19
|20
|42
|8
|Сибирь
|39
|17
|22
|41
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|38
|14
|24
|36
|11
|Барыс
|38
|12
|26
|31
|12
|Адмирал
|36
|11
|25
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|38
|25
|13
|53
|2
|Спартак
|39
|24
|15
|52
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|СКА
|37
|24
|13
|48
|5
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|6
|ЦСКА
|37
|20
|17
|42
|7
|Северсталь
|37
|16
|21
|38
|8
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|36
|9
|Куньлунь РС
|40
|14
|26
|33
|10
|Сочи
|38
|14
|24
|31
|11
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|4.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -