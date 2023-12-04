«Торпедо» сообщило о подписании контракта с форвардом Олегом Ли

Как ранее сообщал «СЭ», «Торпедо» подписало контракт с нападающим Олегом Ли, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее «Автомобилист» расторг контракт с игроком.

В текущем сезоне 32-летний форвард набрал 3 очка (2+1) в 31 матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У «Торпедо» 47 очков в 38 играх и пятая строчка в турнирной таблице Западной конференции.