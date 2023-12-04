Петьков и Завгородний в результате обмена стали игроками «Адмирала», Чебыкин перешел в «Сочи»

«Адмирал» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами. В сочинский клуб отправился Николай Чебыкин, а в команду из Владивостока перешли нападающие Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.

Чебыкин в составе приморской команды провел 108 матчей, заработал 36 очков (18+18).

Петьков — воспитанник гомельского хоккея и питерского СКА. Всего за «Сочи» Петьков провел 153 матча, набрал 50 очков (25+25).

Завгородний — воспитанник омского хоккея. На драфте НХЛ 2018 году был выбран «Калгари Флэймз».