Терещенко: «Если у него есть желание, то Рылов и дальше может продолжать радовать нас своей игрой»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал 1000-й матч капитана «Амура» Якова Рылова в высшем дивизионе российского хоккея.

«Тысяча матчей — серьезная цифра, серьезный путь. Я от всей души поздравляю Якова и желаю ему спортивного долголетия, чтобы он играл еще несколько сезонов. Самое главное — здоровье и востребованность. И, конечно, нужно желание играть. Если его нет, то лучше заканчивать. Если же оно есть, то Рылов и дальше может продолжать радовать нас своей игрой», — цитирует «РБ Спорт» Терещенко.

В этом сезоне 39-летний Рылов сыграл 7 матчей и отметился одной результативной передачей.