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Сегодня, 22:13

Тренер «Северстали» Козырев: «Ак Барс» играл безусловно хуже»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1).

«В целом нам игра нам сегодня точно удалась, — сказал Козырев. — С самого начала забили нужные голы, те моменты, которые создали успешно реализовали, в концовке команда соперника пыталась переломить игру, но мы здорово сыграли в защите и отлично проявил себя наш вратарь. Думаю, что счет по игре, «Ак Барс» сегодня смотрелся безусловно хуже».

Казанская команда проиграла три матча из последних четырех.

«В прошлом матче мы пропустили пять шайб, но счет объективно не отображал ход игры. Мы там в пустые пропустили, в концовке пропустили в меньшинстве. Всю игру практически с «Локомотивом» счет был 0:2, и мы просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали по ходу матча. А вот сегодня получилось это сделать. Атакующие действия в меньшинстве — это не дерзкий, а хороший комбинационный стиль, наш стиль, который мы практикуем. Не отбрасываемся в меньшинстве, мы так тренируемся и так действуем», — подчеркнул Козырев.

"Северсталь" (13 очков) после этой победы поднялась на седьмое место в Западной конференции.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Андрей Козырев
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3 Автомобилист 14 8 6 18
4 Ак Барс 13 8 5 17
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 12 7 5 15
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 13 4 9 12
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 13 9 4 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Северсталь 12 6 6 13
8 Куньлунь РС 15 6 9 13
9 СКА 12 6 6 12
10 Динамо Мн 12 5 7 12
11 Витязь 13 2 11 5
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