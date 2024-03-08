Билялетдинов – о своих планах: «Будем работать на базе. Где еще? Теперь осталось только на базе работать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1:2, 1-4) рассказал о своих личных планах и планах команды.

«Автомобилист» молодцы, и что нас обыграли, и что выступали так здорово, играли с большой отдачей. И вратарская позиция, и обороны очень хорошие. В нападении молодые ребята, агрессивные. Мне нравится это команда, я изначально говорил, что они хорошо выглядят.

Не знаю, что значит вылет недавних финалистов в первом круге. Но что оба клуба должны сделать определенные выводы, это однозначно. Планы на ближайшее время? Будем работать. На базе, а где еще? Осталось только на базе работать. Игры напряженные. В этом плане силы очень нужны. До финала бы я дошел», — сказал Билялетдинов.

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» второй раз в своей истории не смог пройти первый раунд плей-офф КХЛ. Ранее это произошло в сезоне-2018/19. Тогда казанский клуб уступил «Авангарду» со счетом 0-4.