Билялетдинов — о третьем поражении подряд в финале Кубка Гагарина: «Ребята старались, но результат определяют нюансы»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в четвертом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2, 1-3).

«Результат не устраивает нас, конечно. Но знаете, ребята старались, делали все то что можно было сделать. Но вот нюансы нас немного подвели. Другого выхода нет теперь, будем готовиться к следующему матчу.

Я не ощутил стеснения в атаке, ребята серьезно очень подошли к матчу. Отдача была хорошая, может не все так красиво было, но во всяком случае все трудились, старались. Упрекнуть никого не могу, но нюансы опять же — они определяют результат», — сказал Билялетдинов.

Следующий матч серии пройдет 25 апреля в Казани. В случае победы ЦСКА московский клуб станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и повторит рекорд «Ак Барса».