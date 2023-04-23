ЦСКА обыграл «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА на своем льду обыграл «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2:1.

В составе казанского клуба отличился Кирилл Семенов. За армейцев шайбы забросили Антон Слепышев и Владислав Каменев.

ЦСКА ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет 25 апреля в Казани. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Семенов — 2 (Галиев), 10:48 — 0:1. Слепышев — 7 (бол., Окулов, Нестеров), 14:35 — 1:1. Каменев — 10 (Окулов), 55:55 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Билялов (58:10).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (11+11+6) — 24 (11+8+5).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

23 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 3-1