Билялетдинов получит 120 миллионов рублей по новому контракту с «Ак Барсом»

15 июня «Ак Барс» объявил о продлении на один год контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне 68-летний специалист заработает 120 миллионов рублей. Новое соглашение тренера рассчитано до конца сезона-2023/24.

Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.