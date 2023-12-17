Белов уверен в качестве постройки «СКА Арены»

Чемпион мира и экс-защитник СКА Антон Белов считает, что переехать на «СКА Арену» посреди сезона будет слишком накладно для команды.

«К сожалению, пока еще не удалось посетить «СКА Арену», слишком занят работой в Академии СКА. Оправдал ли себя настолько масштабный проект? Как и в случае с омской «G-Drive Ареной», нужно время, чтобы в раздевалках, в коридорах, на трибунах появился домашний уют. Арену надо обжить, ну а в качестве постройки я уверен. Нужно ли СКА переехать на новую арену на плей-офф Кубка Гагарина? Пусть клуб принимает решение. Знаю, что переезд будет накладно организовать, потому что придется перестраивать логистику. Сейчас команда тренируется в «Хоккейном городе», а если играть будет на «СКА Арене», придется ехать через весь город. Это даст большую нагрузку на весь обслуживающий персонал. У команды должен быть свой дом. Если с лета хотят переезжать, нужно переезжать, но жить на два дома слишком неудобно», — приводит слова Белова «Спорт День за Днем».