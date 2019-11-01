«Барыс» заключил контракт с Виделлем

«Барыс» официально объявил о заключении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Виделль начинал карьеру в Швеции, в основном выступая за клуб «Седертелье». В КХЛ шведский нападающий выступает с 2012-го года.

В минувшем сезоне Виделль защищал цвета рижского «Динамо» — 48 (24+24) очков в 49 матчах при показателе полезности +7. Также швед выступал за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор» и «Куньлунь». Всего в КХЛ у 32-летнего нападающего 348 матчей и 219 (80+139) очков.

?? «Барыс» официально объявляет о заключении контракта со шведским нападающим Линусом Виделлем. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

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