«Барыс» в гостях победил «Автомобилист»

«Барыс» в гостях одержал победу над «Автомобилистом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге.

В составе «Барыса» отличились нападающие Корбан Найт, Никита Михайлис, Дастин Бойд и Линус Виделль.

У «Автомобилиста» по разу забили защитник Рафаэль Батыршин и форвард Евгений Мозер.

«Барыс» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» — 65 баллов и четвертая строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Найт — 19 (Виделль, Маклюков), 15:55 — 0:1. Батыршин — 2 (Плэтт, Мамкин), 20:47 — 1:1. Михайлис — 15 (Шестаков, Маклюков), 31:02 — 1:2. Виделль — 8, 38:08 — 1:3. Мозер — 4 (Белоусов, Литовченко), 54:25 — 2:3. Бойд — 11 (п.в., Блэкер, Виделль), 59:41 — 2:4.

Вратари: Фомин (58:51 — 59:41) — Паскуале.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 32 (9+9+14) — 20 (3+10+7).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

27 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».