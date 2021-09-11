«Спартак» победил «Барыс» в выездном матче КХЛ

«Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась победой российского клуба со счетом 4:1.

По два очка в составе победителей набрали Александр Никишин (1+1), Александр Хохлачев (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Аркадий Шестаков.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Никишин — 1 (Вишневский, Кугрышев), 15:11 — 0:1. Хохлачев — 3 (Никишин), 31:22 — 0:2. Шестаков — 2 (Михайлис, Орехов), 32:42 — 1:2. Локтионов — 3 (Кугрышев, Хохлачев), 34:07 — 1:3. Петтерссон — 4 (Лехтеря, Широков), 54:00 — 1:4.

Вратари: Ортио — Красиков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (5+6+10) — 19 (8+7+4).

Судьи: Гофман, Морозов.

11 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 3307 зрителей.