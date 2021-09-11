Матч «Авангард» — «Куньлунь» перенесен из-за выступления комика Алексея Щербакова
09:05
Стали известны причины переноса матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Куньлунем».
Встреча должна была состояться 25 сентября в Балашихе, однако 10 сентября Лига сообщила о переносе матча на 13 ноября. 25 сентября в «Балашиха-Арене» пройдет концерт стендап-комика Алексея Щербакова.
«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 6 очками в 4 матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с 2 очками в 4 играх.
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