Стали известны причины переноса матча регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Куньлунем».

Встреча должна была состояться 25 сентября в Балашихе, однако 10 сентября Лига сообщила о переносе матча на 13 ноября. 25 сентября в «Балашиха-Арене» пройдет концерт стендап-комика Алексея Щербакова.

«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 6 очками в 4 матчах, «Куньлунь» занимает десятую строчку с 2 очками в 4 играх.