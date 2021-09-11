«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию в КХЛ до 5 матчей
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой зеленых со счетом 5:1.
Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, два очка в активе Сергея Шмелева (1+1). Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Марат Хайруллин.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Маннинен — 2, 0:35 — 1:0. Кулемин — 5 (Шмелев, Кадейкин), 19:59 — 2:0. Панин — 1 (Хохряков, Плэтт), 28:01 — 3:0. Шмелев — 3 (бол., Мухамадуллин), 31:36 — 4:0. Маннинен — 3 (бол., Ларсен, Гранлунд), 43:01 — 5:0. Хайруллин — 3 (бол., Клок, Д. Попов), 56:41 — 5:1.
Вратари: Метсола — Туохимаа.
Штраф: 31 — 13.
Броски: 24 (7+9+8) — 24 (6+3+15).
Судьи: Васильев, Кулаков.
11 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». 2899 зрителей.
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