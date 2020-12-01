«Барыс» всухую победил «Сочи»

«Барыс» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0. Казахстанский клуб идет на девятом месте в Восточной конференции, сочинцы занимают 10-ю строчку на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сочи» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Старченко — 6 (бол., Сведберг, Сагадеев), 11:08 — 1:0. Лилья — 11 (бол., Вароун, Маклюков), 12:11 — 2:0.

Вратари: Карлссон — Третьяк (57:44 — 58:03, 59:15).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (13+8+9) — 29 (10+9+10).

Судьи: Наумов, Овчинников.

1 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».