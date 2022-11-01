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Сегодня, 18:36

«Барыс» обыграл «Сибирь» и прервал серию из 5 поражений подряд

Руслан Минаев
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«Барыс» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе астанинцев забивали Джереми Бракко, Линден Вей и Кирилл Савицкий. У клуба из Новосибирской области шайба на счету Вячеслава Основина.

«Барыс» прервал серию из 5 поражений подряд. «Сибирь» потерпела первое поражение в 4 встречах подряд.

«Барыс» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сибирь» с 30 очками осталась на 4-й строчке"Востока".

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«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Бракко — 6 (бол., Шестаков), 8:05 — 1:0. Основин — 5 (Бутузов, Мерфи), 33:10 — 1:1. Вей — 12 (бол., Бракко), 57:20 — 2:1. Савицкий — 5 (п.в., Петухов), 59:39 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Красоткин (58:33 — 59:39).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (10+7+10) — 27 (12+10+5).

Судьи: Гамалей, Соин.

1 ноября. Астана. Барыс-Арена.

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