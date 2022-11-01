«Барыс» обыграл «Сибирь» и прервал серию из 5 поражений подряд
«Барыс» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе астанинцев забивали Джереми Бракко, Линден Вей и Кирилл Савицкий. У клуба из Новосибирской области шайба на счету Вячеслава Основина.
«Барыс» прервал серию из 5 поражений подряд. «Сибирь» потерпела первое поражение в 4 встречах подряд.
«Барыс» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Сибирь» с 30 очками осталась на 4-й строчке"Востока".
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Бракко — 6 (бол., Шестаков), 8:05 — 1:0. Основин — 5 (Бутузов, Мерфи), 33:10 — 1:1. Вей — 12 (бол., Бракко), 57:20 — 2:1. Савицкий — 5 (п.в., Петухов), 59:39 — 3:1.
Вратари: Гудачек — Красоткин (58:33 — 59:39).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (10+7+10) — 27 (12+10+5).
Судьи: Гамалей, Соин.
1 ноября. Астана. Барыс-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|23
|16
|7
|35
|3
|Динамо М
|25
|15
|10
|34
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|24
|14
|10
|29
|6
|Витязь
|24
|11
|13
|28
|7
|Спартак
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|24
|17
|7
|37
|2
|Сал. Юлаев
|23
|15
|8
|33
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|24
|12
|12
|27
|6
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|7
|Ак Барс
|23
|10
|13
|24
|8
|Авангард
|24
|10
|14
|23
|9
|Трактор
|25
|10
|15
|23
|10
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|11
|Амур
|23
|7
|16
|18
|1.11
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|3 : 1
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|1.11
|17:00
|
Трактор – Адмирал
|- : -
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|1.11
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|- : -
|1.11
|19:30
|
Динамо М – Металлург
|- : -
|1.11
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -