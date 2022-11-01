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Сегодня, 18:06

Александр Радулов включен в состав «Ак Барса» на матч с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вернулся в состав команды.

Он включен в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Радулов заявлен в тройке с форвардами Ильей Сафоновым и Артемом Галимовым.

36-летний россиянин был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2), которая состоялась 30 октября.

В сезоне-2022/23 Радулов набрал 15 (8+7) очков в 21 матче. В последних 8 играх у него лишь 2 голевых передачи.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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