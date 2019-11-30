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«Барыс» расторг контракт с Тангрэди

09:03
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«Барыс» сообщил о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэди. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт команды из Казахстана.

Тангрэди пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. Ранее клуб выставил нападающего на драфт отказов.

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Дополнительная информация

https://www.hcbarys.kz/news/item/erik-tangrejdi-pokinul-barys/

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