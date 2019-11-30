«Барыс» расторг контракт с Тангрэди
«Барыс» сообщил о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэди. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт команды из Казахстана.
Тангрэди пополнил состав «Барыса» перед стартом текущего сезона. На его счету 9 (5+4) очков в 22 играх. Ранее клуб выставил нападающего на драфт отказов.
«Барыс» официально сообщает о прекращении действия соглашения нападающего Эрика Тангрэйди. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.— ХК Барыс (@AstanaBarys) November 30, 2019
«Барыс» благодарит американского нападающего за работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/0uCu36jIC9
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