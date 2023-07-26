«Барыс» расторг контракт с Шапю без выплаты компенсации

«Барыс» расторг контракт с нападающим Майклом Шапю.

«При подписании нового контракта была договоренность, что Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось сначала. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат», — говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2022/23 31-летний хоккеист провел всего 10 матчей из-за травмы. Он отметился 3 (3+0) очками.