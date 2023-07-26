Мемориал Блинова пройдет в Омске впервые после пятилетнего перерыва

«Авангард» объявил о проведении предсезонного турнира FONBET Кубок Блинова.

Соревнования пройдут в Омске впервые после пятилетнего перерыва. До этого турнир проводили с 1982 по 2017 год.

Кубок Блинова-2023 станет 29-м в истории. Список участников турнира, помимо «Авангарда», будет объявлен позднее.

Мемориал Блинова — турнир, посвященный памяти олимпийского чемпиона-1968, бывшего защитника сборной СССР Виктора Блинова.