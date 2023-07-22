«Нефтехимик» объявил о возвращении Лукаша Клока

Чешский защитник Лукаш Клок вернулся в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба нижнекамцев.

28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой.

Ранее Клок уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22. Он набрал 35 (6+29) очков в 48 играх за клуб. В прошедшем сезоне чех играл за «Тусон Роудраннерс» в АХЛ, шведский «Регле» и швейцарский «Лугано».