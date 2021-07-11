«Барыс» подписал двухлетний контракт с нападающим Гусейновым
18:33
«Барыс» подписал двухлетний контракт с нападающим Диасом Гусейновым до 30 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.
Диас является выпускником ДЮСШ «Барыса». На протяжении последних лет он был лидером «Снежных Барсов». В минувшем сезоне в чемпионате Казахстана форвард провел 7 матчей и набрал 9 (3+6) очков.
В минувшем сезоне КХЛ «Барыс» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2021 команда уступила «Металлургу» (2-4).
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/dias-gusejnov-v-baryse-na-dva-goda/
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