Источник: хоккеист Марков получил дисквалификацию от допинговых служб после завершения карьеры

Бывший защитник сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале.

По информации источника, 42-летний хоккеист дисквалифицирован на 1,5 года за три пропуска допинг-теста. Отмечается, что представители допинг-контроля приходили к игроку уже после того, как тот завершил карьеру. Марков оставался в списке РУСАДА, поскольку не подавал официальную бумагу об уходе из хоккея в агентство. Из-за дисквалификации Марков не может работать тренером «Витязя».

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года. Последним клубом игрока стал ярославский «Локомотив».