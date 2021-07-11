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Допинг

Источник: хоккеист Марков получил дисквалификацию от допинговых служб после завершения карьеры

17:33
Андрей Марков. Фото AFP
Андрей Марков. Фото AFP
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Бывший защитник сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале.

По информации источника, 42-летний хоккеист дисквалифицирован на 1,5 года за три пропуска допинг-теста. Отмечается, что представители допинг-контроля приходили к игроку уже после того, как тот завершил карьеру. Марков оставался в списке РУСАДА, поскольку не подавал официальную бумагу об уходе из хоккея в агентство. Из-за дисквалификации Марков не может работать тренером «Витязя».

Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года. Последним клубом игрока стал ярославский «Локомотив».

Дополнительная информация:

https://t.me/lysenkovtv/19412

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Иван Торопцев все материалы автора

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