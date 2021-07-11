Источник: хоккеист Марков получил дисквалификацию от допинговых служб после завершения карьеры
17:33
Бывший защитник сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале.
По информации источника, 42-летний хоккеист дисквалифицирован на 1,5 года за три пропуска допинг-теста. Отмечается, что представители допинг-контроля приходили к игроку уже после того, как тот завершил карьеру. Марков оставался в списке РУСАДА, поскольку не подавал официальную бумагу об уходе из хоккея в агентство. Из-за дисквалификации Марков не может работать тренером «Витязя».
Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года. Последним клубом игрока стал ярославский «Локомотив».
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